В Харькове нашли гранату возле железнодорожного переезда

30 апреля 2020 г. 15:15
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В Основянском районе Харькова сегодня, 30 апреля, пиротехники ГСЧС обезвредили гранату Ф-1 времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На боеприпас возле железнодорожного переезда Верещаковка-Левада в Харькове накануне случайно наткнулись рядовые граждане.

Для идентификации потенциально опасной находки на указанное место прибыли специалисты ГСЧС, которые установили, что это ручная граната Ф-1 времен минувшей войны.

Гранату пиротехники с места обнаружения изъяли и обезвредили на специальной подрывной площадке за пределами Харькова. Пострадавших нет.

 

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