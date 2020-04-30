В Харькове нашли гранату возле железнодорожного переезда

В Основянском районе Харькова сегодня, 30 апреля, пиротехники ГСЧС обезвредили гранату Ф-1 времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На боеприпас возле железнодорожного переезда Верещаковка-Левада в Харькове накануне случайно наткнулись рядовые граждане.

Для идентификации потенциально опасной находки на указанное место прибыли специалисты ГСЧС, которые установили, что это ручная граната Ф-1 времен минувшей войны.

Гранату пиротехники с места обнаружения изъяли и обезвредили на специальной подрывной площадке за пределами Харькова. Пострадавших нет.