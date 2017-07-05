В Харькове нашли несовершеннолетнюю девушку, которая сбежала из дому

Вчера сотрудники полиции вернули несовершеннолетнюю беглянку домой. Никаких противоправных действий в отношении девушки совершено не было. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

Напомним, что 27 июня девушка поссорилась с матерью и покинула дом. Несовершеннолетнюю нашли на проспекте Московском во время прогулки.

С несовершеннолетней и ее родственниками была проведена профилактическая беседа о недопущении подобных ситуаций в будущем.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей беглянки к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

