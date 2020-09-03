В Харькове неизвестные напали на офис предприятия и ограбили: объявлен план-перехват

03 сентября 2020 г. 10:25
2 просмотра

В Харькове трое неизвестных совершили разбойное нападение на офис одного из предприятий и ограбили.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, трое мужчин проникли в офис предприятия по улице Высоковольтной, избили и связали директора и, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладели крупной суммой денег в иностранной валюте. 

С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле «Volkswagen» синего цвета.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 2 сентября около 23:30. 

С целью установления и задержания злоумышленников по распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области по Харькову вводилась полицейская операция «Перехват».

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.        

Полиция Немышлянского района обращается ко всем владеющим какой-либо информацией о личности нападавших и обстоятельства совершения преступления и просит сообщить ее по телефонам: (057) 93-50-40, 095437 58 05 или по спецлинии полиции 102.  

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53