В Харькове неизвестные напали на офис предприятия и ограбили: объявлен план-перехват

В Харькове трое неизвестных совершили разбойное нападение на офис одного из предприятий и ограбили.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, трое мужчин проникли в офис предприятия по улице Высоковольтной, избили и связали директора и, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладели крупной суммой денег в иностранной валюте.

С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле «Volkswagen» синего цвета.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 2 сентября около 23:30.

С целью установления и задержания злоумышленников по распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области по Харькову вводилась полицейская операция «Перехват».

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полиция Немышлянского района обращается ко всем владеющим какой-либо информацией о личности нападавших и обстоятельства совершения преступления и просит сообщить ее по телефонам: (057) 93-50-40, 095437 58 05 или по спецлинии полиции 102.