В Харькове неизвестные облили краской памятник Героям Небесной Сотни

В центре Харькова неизвестные повредили памятник Героям Небесной Сотни, установленный на одноименной площади.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о том, что на площади Героев Небесной Сотни неизвестные облили белой краской постамент, поступило в полицию 7 мая в 10:36.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции.

Информация об этом внесена в Единый журнал учета происшествий.

Все обстоятельства повреждения постамента и лиц, причастных к происшествию, устанавливает полиция.