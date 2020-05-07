В Харькове неизвестные облили краской памятник Героям Небесной Сотни

07 мая 2020 г. 12:35
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В центре Харькова неизвестные повредили памятник Героям Небесной Сотни, установленный на одноименной площади.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о том, что на площади Героев Небесной Сотни неизвестные облили белой краской постамент, поступило в полицию 7 мая в 10:36.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции.

Информация об этом внесена в Единый журнал учета происшествий. 

Все обстоятельства повреждения постамента и лиц, причастных к происшествию, устанавливает полиция.

 

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