В Харькове неизвестные повредили терминал

26 июня 2020 г. 14:00

В Харькове неизвестные повредили терминал.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 26 июня около 9:35 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Академика Курчатова неизвестные повредили терминал.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что в терминале отсутствует купюроприемник.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Информация внесена в Единый реестр учета Киевского отдела полиции. Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции.

 

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