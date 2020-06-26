В Харькове неизвестные повредили терминал.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По данным полиции, 26 июня около 9:35 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Академика Курчатова неизвестные повредили терминал.
Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что в терминале отсутствует купюроприемник.
В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
Информация внесена в Единый реестр учета Киевского отдела полиции. Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции.