В Харькове неизвестные сбили патрульного. Полицейские применили оружие, но подозреваемые скрылись

Сегодня около 15-20 во время патрулирования в районе окружной дороги в лесополосе патрульные заметили группу неизвестных, которые, по всей вероятности, изготавливали наркотики.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, при виде патрульных молодые люди начали убегать. На требования патрульных остановиться они не реагировали, сели в автомобиль ВАЗ 2111 и попытались уехать. Во время движения водитель ВАЗа допустил наезд на одного из полицейских. Полицейские были вынуждены применить огнестрельное оружие, сделав несколько выстрелов в машину, но автомобиль скрылся. Пострадавший в результате наезда патрульный был госпитализирован. По предварительной информации, травмы не тяжелые - ушибы.

Через несколько часов патрульные нашли разыскиваемый ВАЗ 2111 по адресу переулок 1й Бассейный. Ни водителя, ни пасажиров в машине не было. На место вызвали следственно-оперативную группу. Владелец авто и его местонахождение устанавливаются.