В Харькове неизвестные жестоко избили 28-летнего мужчину - активиста партии Шария

25 июня 2020 г. 12:46
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В Харькове неизвестные жестоко избили 28-летнего мужчину - члена партии Анатолия Шария.

Об этом сообщил в соцсетях сам лидер партии.

"Ночью. В Харькове. По голове битами... Парень вел колонну (на акции - ИФ) в Киеве... Выжил чудом. Врачи борются за жизнь", - написал Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, харьковская полиция расследует обстоятельства нападения на молодого человека.

По факту происшествия открыто уголовное производство. Пострадавший сейчас находится в больнице.

Информация о преступлении поступила в полицию 25 июня около 1:53.

По предварительным данным, двое неизвестных на улице Веснина напали на 28-летнего харьковчанина и сильно избили его.

Как уточнили в пресс-службе полиции, потерпевший за несколько часов до избиения написал заявление в полицию об угрозах со стороны представителей Нацкорпуса.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Согласно санкции статьи такие действия наказываются лишением свободы на срок до 4 лет. Все обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц устанавливают следователи Киевского отдела полиции Харькова.

 

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