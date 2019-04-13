В Харькове во двор частного дома бросили бутылку с зажигательной смесью

13 апреля 2019 г. 20:05
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В Харькове неизвестный бросил во двор частного дома бутылку с зажигательной смесью.

С соответствующим заявлением 12 апреля обратился 37-летний житель дома по переулку Уральскому в Харькове, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

От разлившейся горючей смеси загорелось дерево, которое находилось во дворе. 

Заявитель самостоятельно ликвидировал пожар. 

В результате происшествия никто не пострадал.

Прибывшие на вызов сотрудники следственно-оперативной группы изъяли с места происшествия осколки бутылки.  

Информация зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. 

По данному факту проводится проверка.

 

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