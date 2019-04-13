В Харькове во двор частного дома бросили бутылку с зажигательной смесью

В Харькове неизвестный бросил во двор частного дома бутылку с зажигательной смесью.
С соответствующим заявлением 12 апреля обратился 37-летний житель дома по переулку Уральскому в Харькове, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
От разлившейся горючей смеси загорелось дерево, которое находилось во дворе.
Заявитель самостоятельно ликвидировал пожар.
В результате происшествия никто не пострадал.
Прибывшие на вызов сотрудники следственно-оперативной группы изъяли с места происшествия осколки бутылки.
Информация зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Слободского отдела полиции.
По данному факту проводится проверка.