В Харькове неизвестный сорвал цепочку с шеи мужчины

Накануне неизвестный сорвал с шеи мужчины серебряную цепочку. О происшествии в полицию сообщил 37-летний потерпевший.

Как сообщает отдел полиции ГУНП Харьковской области, в совершении преступления подозреватся 29-летний харьковчанин. Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Сейчас он задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

