В Харькове неизвестный сорвал цепочку с шеи мужчины

17 июля 2017 г. 12:31
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Накануне неизвестный сорвал с шеи мужчины серебряную цепочку. О происшествии в полицию сообщил 37-летний потерпевший.

Как сообщает отдел полиции ГУНП Харьковской области, в совершении преступления подозреватся 29-летний харьковчанин. Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Сейчас он задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 

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