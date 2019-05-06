На Григоровской "Мерседес" въехал в дом: водитель был пьян

5 мая 2019 года около 21 часов 30 минут на ул. Григоровской, 131 произошло ДТП.

Как сообщили пользователи соцсетей, водитель автомобиля "Mercedes", управляя авто в нетрезвом виде, врезался в дом.

Как рассказывают очевидцы, автомобиль снес дерево, ударился об дом и вылетел на противоположную сторону, где влетел в кирпичную колону за двором, которая спасла людей и детей.

«Там, где колона, четко, куда он летел, сидели люди, отдыхали, и было 2 ребенка», - говорят свидетели ДТП.

Также было опубликовано соответствующее видео с места происшествия.

По информации пресс-службы патрульной полиции Харьковской области, водитель автомобиля "Mercedes" не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и въехал в дом.

В результате ДТП никто не пострадал.

В пресс-службе патрульных отметили, что мeдосмотр на состояние опьянения водитель "Mercedes" проходил в мeдицинском заведении.

На водителя патрульные составили два административных протокола по ст. 124 КУоАП – нарушение правил дорожного движения, а также по ст. 130 КУоАП – управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.