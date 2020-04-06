В Харькове нетрезвый водитель устроил несколько ДТП и напал на беременную девушку

06 апреля 2020 г. 17:40
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Сегодня ночью около 01:00 на улице Ахсарова, 25 столкнулись автомобили BMW 520 и BMW 318. По словам очевидцев, мужчина, управлявший BMW 520, вышел из авто, ударил беременную девушку, которая была за рулем BMW 318, сел в свою авто и покинул место ДТП.  Девушке вызвали «скорую» – медики оказали пострадавшей помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции,  на улице Деревянко, 6 BMW 520 столкнулся еще с одним авто – Ravon – и снова скрылся с места аварии.

Остановили нарушителя патрульные на проспекте Науки, 84: инспекторы заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Проходить освидетельствование мужчина отказался, после чего на него был составлены несколько протоколов.

 

 

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