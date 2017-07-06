В Харькове незаконно арендовали землю на берегу водохранилища

06 июля 2017 г. 12:42
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Хозяйственный суд области признал недействительным договор аренды земли площадью более 7 га в Дергачевском районе.

Как рассказал и. о. начальника отдела прокуратуры области Алексей Булулуков, председатель райгосадминистрации подписал распоряжение о передаче в аренду одному из обществ сельскохозяйственные земли, находящиеся вблизи одного из водохранилищ, под коттеджную жилую застройку.

«Однако договор аренды является незаконным, поскольку глава райгосадминистрации превысил свои полномочия, распорядившись изменить целевое назначение участка. Это - прерогатива Кабинета Министров Украины. Более того, предоставлять участки под жилую застройку за пределами населенных пунктов запрещено законодательством », - рассказал А. Булулуков.

В связи с этим прокурор обратился с иском в суд, который в конце мая текущего года был удовлетворен.

Сейчас решение суда реально исполнено в полном объеме. Право аренды прекращено. Участок стоимостью более 1 млн. грн. возвращено государству.

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