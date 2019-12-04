В Киевском районе Харькова ночью горела частная баня.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в 4 декабря в 2:58 спасателям поступил вызов на пожар на 2-й Лазьковський въезд, 5 в Харькове.

Очевидцы сообщали о большом зареве на крыше.

На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла 150 кв.м.

В деревянной бане горела крыша, перекрытия и внутренние помещения. Людей в постройке не было.

Жилой дом, находившийся на расстоянии около 3 метров от горящего строения, спасли от огня.

Пожар спасатели локализовали в 04:20, ликвидировали в 07:33.

Причину возникновения пожара устанавливают.

