В Харькове ночью произошел пожар в частной бане

04 декабря 2019 г. 10:20
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В Киевском районе Харькова ночью горела частная баня.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в 4 декабря в 2:58 спасателям поступил вызов на  пожар на 2-й Лазьковський въезд, 5 в Харькове.

Очевидцы сообщали о большом зареве на крыше.

На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла 150 кв.м.

В деревянной бане горела крыша, перекрытия и внутренние помещения. Людей в постройке не было.

Жилой дом, находившийся на расстоянии около 3 метров от горящего строения, спасли от огня.

Пожар спасатели локализовали в 04:20, ликвидировали в 07:33.

Причину возникновения пожара устанавливают.
 

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