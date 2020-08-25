В Харькове ночью горела многоэтажка: погиб мужчина и пострадал ребенок

В Московском районе Харькова во время пожара погиб 41-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

25 мая в 3:33 спасателям поступила информация о пожаре в девятиэтажном жилом доме на ул. Маршала Батицкого, 22.

На момент прибытия пожарных в комнате квартиры на 6-м этаже горели мебель и домашние вещи на площади 10 кв.м. Из-за сильного задымления верхних этажей спасателям пришлось выводить на свежий воздух 10 человек. Еще трое жильцов дома были спасены, среди них был трехлетний ребенок. С диагнозом «отравление угарным газом» мальчика госпитализировали в детскую больницу.

В 4:14 пожар локализовали и в 4:35 окончательно ликвидировали.

Во время тушения пожара в квартире пожарные обнаружили тело погибшего хозяина - мужчины 1979 года рождения.

Причину возникновения пожара и ущерб устанавливают.