В Харькове ночью горели два автомобиля

20 февраля 2018 г. 15:12
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В 1:00 в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Академика Курчатова, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили обгоревший автомобиль «Volkswagen Тransporter».

Пожар  повредил также другой автомобиль Volkswagen Tiguan, который находился рядом.

По адресу работала следственно-оперативная группа.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение условий монтажа электросети в подкапотного пространстве кондиционера.

Данный факт внесен в Журнала единого учета правонарушений.

 

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