В Харькове ночью горели два автомобиля

В 1:00 в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Академика Курчатова, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили обгоревший автомобиль «Volkswagen Тransporter».

Пожар повредил также другой автомобиль Volkswagen Tiguan, который находился рядом.

По адресу работала следственно-оперативная группа.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение условий монтажа электросети в подкапотного пространстве кондиционера.

Данный факт внесен в Журнала единого учета правонарушений.