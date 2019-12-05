В Харькове ночью неизвестные подожгли автомобиль

В Киевском районе Харькова сегодня ночью горел автомобиль.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 5 декабря около 01:00 в полицию поступила информация о том, что в переулке Шевченковском горит автомобиль «Honda». Заявительница подозревает, что транспортное средство подожгли, поскольку она видела, как от него отбежали три человека в черной одежде.

Пожар потушили прибывшие по вызову спасатели.

Огонь уничтожил салон транспортного средства.

Передние колеса и багажник автомобиля сгорели полностью, задние колеса - частично.

Полицейские выяснили, что сгоревший автомобиль принадлежал 58-летнему харьковчанину. Также установлено, что 15 октября текущего года уже была попытка поджога его автомобиля.

Вещественные доказательства изъяты.

Сообщение зарегистрировано в Едином реестре учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Полицейские устанавливают обстоятельства возгорания автомобиля, а также свидетелей и очевидцев происшествия.