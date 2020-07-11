В Харькове ночью неизвестные совершили поджог частного дома

Сегодня ночью в Слободском районе Харькова неизвестные совершили поджог частного жилого дома.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 11 июля около 1:30 в службу «102» поступило сообщение от 63-летнего мужчины о том, что неизвестные бросили в его двор бутылку с зажигательной смесью. В результате чего загорелся дом.

В доме находились три человека - 63-летний владелец дома, его 47-летняя сожительница и 84-летняя мать мужчины.

Хозяева жилья своими силами потушили пожар. В результате происшествия никто не пострадал.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли фрагменты стекла от бутылки и тряпки.

Информация о событии внесена в Единый реестр учета происшествий Слободского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Все обстоятельства поджога жилого дома устанавливают.