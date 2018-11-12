В Харькове ночью ограбили салон мобильной связи

Сегодня ночью в районе станции метро им.Масельского неизвестные, разбив витрину, ограбили магазин техники в ТРЦ «Экватор» на Московском проспекте, 256 Б.

Об этом сообщают пользователи соцсетей, опубликовав соответствующие фото с места происшествия в одной из харьковских групп в Фейсбук.

По предварительной информации, из салона одного из операторов мобильной связи были похищены элитные мобильные телефоны.

Сумма ущерба, нанесенного злоумышленниками, устанавливается.

От правоохранителей комментариев пока не поступало.