В Харькове ночью ограбили салон мобильной связи

12 ноября 2018 г. 10:38
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Сегодня ночью в районе станции метро им.Масельского неизвестные, разбив витрину, ограбили магазин техники в ТРЦ «Экватор» на Московском проспекте, 256 Б.

Об этом сообщают пользователи соцсетей, опубликовав соответствующие фото с места происшествия в одной из харьковских групп в Фейсбук.

По предварительной информации, из салона одного из операторов мобильной связи были похищены элитные мобильные телефоны.

Сумма ущерба, нанесенного злоумышленниками,  устанавливается.

От правоохранителей комментариев пока не поступало.

 

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