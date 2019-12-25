В Харькове ночью взорвали банкомат

В Киевском районе Харькова неизвестные ночью взорвали банкомат.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 25 декабря около 3:28 на улице Академика Волкова взорвали банкомат, расположенный в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Сумма похищенных из терминала средств устанавливается.

В ходе проведения осмотра полицейские установили, что в середине банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства.

Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции.

Следователем решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

Обстоятельства ЧП и злоумышленников полиция устанавливает.