В Харькове ночью взорвали банкомат

11 января 2020 г. 9:59
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Сегодня ночью, 11 января, в Немышлянском районе Харькова неизвестные взорвали банкомат.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 11 января около 04:00 полиции поступило сообщение о том, что неизвестные взорвали банкомат, расположенный в отделении банка на проезде Стадионном.

Прибывшие на место правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Предварительно установили, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного устройства, однако им не удалось завладеть денежными средствами. 

Пострадавших в результате взрыва нет.

Следователем Немышлянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. 

Полиция устанавливает все обстоятельства и злоумышленников.

 

Видео: 

Поліцейські встановлюють осіб, які підірвали банкомат у Немишлянському районі Харкова

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