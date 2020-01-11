В Харькове ночью взорвали банкомат

Сегодня ночью, 11 января, в Немышлянском районе Харькова неизвестные взорвали банкомат.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 11 января около 04:00 полиции поступило сообщение о том, что неизвестные взорвали банкомат, расположенный в отделении банка на проезде Стадионном.

Прибывшие на место правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Предварительно установили, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного устройства, однако им не удалось завладеть денежными средствами.

Пострадавших в результате взрыва нет.

Следователем Немышлянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Полиция устанавливает все обстоятельства и злоумышленников.