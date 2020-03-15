В Харькове ночью взорвали банкомат

В Харькове ночью неизвестные подорвали банкомат.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о взрыве банкомата, расположенного на первом этаже жилого многоэтажного дома на Салтовском шоссе, поступила в полицию 15 марта около 3:00.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Предварительно установлено, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного взрывного устройства.

В результате происшествия пострадавших нет. Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается.

Следователем Немышлянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Злоумышленников устанавливают.