В Харькове ночью взорвали и ограбили банкомат

24 января 2020 г. 10:05
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Сегодня ночью, 24 января, неизвестные повредили и ограбили банкомат «Ощадбанка», расположенный на улице Льва Ландау в Слободском районе Харькова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 24 января в 3:08 в полицию поступила информация о взрыве банкомата в отделении по улице Льва Ландау.

В результате происшествия в помещении произошел пожар, который был ликвидирован пожарными .

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

В результате происшествия пострадавших нет. Сумма нанесенного ущерба устанавливается. 

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

 

Видео: 

Поліцейські встановлюють обставини пошкодження банкомату в Слобідському районі Харкова

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