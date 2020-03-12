В Харькове обезвредили группу автоворов, которыми руководил российский «вор в законе»

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность организованной группировки, участники которой специализировались на кражах имущества из автомобилей. Деятельность группы координировал один из российских «воров в законе».

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

По предварительной версии, в состав группы входят преимущественно ранее судимые выходцы из одной из стран Северного Кавказа. Кроме того, злоумышленники имели «рабочие» связи с организованными группами из других регионов Украины, а также за рубежом.

Злоумышленники действовали на территории Харьковской, Киевской и Днепропетровской областей. Установлено, что, используя специальные электронные устройства, так называемые «кодграберы», злоумышленники отключали сигнализацию и похищали имущество из автомобилей, припаркованных рядом с торгово-развлекательными и офисными центрами города. По данным спецслужбы, на счету злоумышленников несколько десятков краж.

При обысках по местам жительства фигурантов дела на территории города и области были изъяты специальные устройства для считывания кодов автомобильных сигнализаций, а также похищенное имущество и денежные средства, полученные преступным путем, и огнестрельное оружие.

Сейчас двое активных участников группировки задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрениях.

Других фигурантов дела правоохранители сейчас устанавливают.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников происходили под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.