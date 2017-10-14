В Харькове облили краской памятный знак воинам УПА

14 октября 2017 г. 14:00
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В Молодежном парке неизвестный облили памятный знак воинам УПА

Повреждения обнаружили утром организаторы митинга в честь годовщины основания Украинской повстанческой армии. По их словам, памятник был облит красной краской, на место вызвали правоохранителей и работников коммунальных служб.

Как отметили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В полицию с заявлениями по данному факту никто из граждан не обращался.

Сейчас информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Полицией устанавливаются лица, причастные к указанного правонарушения.

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