В Харькове облили краской памятный знак воинам УПА

В Молодежном парке неизвестный облили памятный знак воинам УПА

Повреждения обнаружили утром организаторы митинга в честь годовщины основания Украинской повстанческой армии. По их словам, памятник был облит красной краской, на место вызвали правоохранителей и работников коммунальных служб.

Как отметили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В полицию с заявлениями по данному факту никто из граждан не обращался.

Сейчас информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Полицией устанавливаются лица, причастные к указанного правонарушения.