На территории харьковской больницы обнаружили гранату

В Харькове на территории больницы № 3 по улице Академика Павлова обнаружили гранату.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 3 августа в 11:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета, похожего на боеприпас.

О находке сообщили строители, которые проводили земляные работы на территории больницы.

Ею оказалась граната «РГД-33» времен Второй мировой войны со значительной коррозией корпуса и сломанной рукояткой.

На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, наряды патрульной полиции. Эвакуация граждан не проводилась. Боеприпас изъяли сотрудники ГСЧС.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр учета Московского отдела полиции.