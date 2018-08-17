В Харькове обстреляли припаркованную во дворе иномарку

В Харькове из пневматического оружия обстреляли припаркованный автомобиль Шевроле.

Как передают "Надзвичайні новини", об этом сообщила владелица данного авто.

Происшествие произошло на улице Малиновской в 7:40 утра.

В автомобиле пулями выбито заднее стекло.

На кузове также появились вмятины, предположительно, от пуль.

Как рассказала хозяйка автомобиля Ольга, она подозревает, что в машину стрелял ее сосед - депутат харьковского областного совета.

Мужчине якобы не нравилось, что семья Ольги в данном месте паркует машину.

Женщина утверждает, что стреляли из-за угла, поскольку на территории ведется видеонаблюдение, и только местный житель может знать, какой именно ракурс не просматривается камерой.

Также женщина рассказала, что с данным соседом у нее давний конфликт, и что мужчина, якобы, вначале ругался и стучал по колесам, а потом стал плевать на стекло автомобиля.

Депутат все обвинения соседки отвергает и говорит, что в это время его не было дома.

Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли пули.

Теперь правоохранители выясняют, кому они принадлежат, проводят проверку по данному факту и оценивают все убытки.