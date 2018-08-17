В Харькове обстреляли припаркованную во дворе иномарку

В Харькове из пневматического оружия обстреляли припаркованный автомобиль Шевроле.
Как передают "Надзвичайні новини", об этом сообщила владелица данного авто.
Происшествие произошло на улице Малиновской в 7:40 утра.
В автомобиле пулями выбито заднее стекло.
На кузове также появились вмятины, предположительно, от пуль.
Как рассказала хозяйка автомобиля Ольга, она подозревает, что в машину стрелял ее сосед - депутат харьковского областного совета.
Мужчине якобы не нравилось, что семья Ольги в данном месте паркует машину.
Женщина утверждает, что стреляли из-за угла, поскольку на территории ведется видеонаблюдение, и только местный житель может знать, какой именно ракурс не просматривается камерой.
Также женщина рассказала, что с данным соседом у нее давний конфликт, и что мужчина, якобы, вначале ругался и стучал по колесам, а потом стал плевать на стекло автомобиля.
Депутат все обвинения соседки отвергает и говорит, что в это время его не было дома.
Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли пули.
Теперь правоохранители выясняют, кому они принадлежат, проводят проверку по данному факту и оценивают все убытки.