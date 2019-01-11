В Харькове обвалилась крыша торгового павильона - есть пострадавшие (видео)

11 января 2019 г. 21:08
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Сегодня около 18-00 на Московском проспекте-256Б на территории торгового центра обвалилась крыша недостроенного павильона. 

О ЧП сообщают в соцсетях. По предварительной информации, пострадали три человека.

В отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области подтвердили информацию о том, что есть пострадавшие. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, по уточненной информации, в результате происшествия пострадали 3 человека.

Они доставлены в больницу.

На месте происшествия работают 55 человек и 15 единиц техники, из них от ГСЧС 45 человек личного состава и 11 единиц техники.

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