В Харькове обвалилась крыша торгового павильона - есть пострадавшие (видео)

Сегодня около 18-00 на Московском проспекте-256Б на территории торгового центра обвалилась крыша недостроенного павильона.

О ЧП сообщают в соцсетях. По предварительной информации, пострадали три человека.

В отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области подтвердили информацию о том, что есть пострадавшие.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, по уточненной информации, в результате происшествия пострадали 3 человека.

Они доставлены в больницу.

На месте происшествия работают 55 человек и 15 единиц техники, из них от ГСЧС 45 человек личного состава и 11 единиц техники.