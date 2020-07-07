В Харькове очередное самоубийство: мужчина выпрыгнул из окна пятого этажа

Сегодня утром в полицию от медиков скорой помощи поступило сообщение об обнаружении тела мужчины, выпавшего из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Врачи, прибывшие по вызову, лишь констатировали смерть.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, погибшим оказался 70-летний житель дома по проспекту Трактороителей. Предварительно установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.