В Харькове очередной раз "минировали" бизнес-, фитнес-центры и магазины

10 июля в течение суток дежурной смене службы спасателей поступали анонимные электронные сообщения о закладке взрывных устройств в помещениях торговых, бизнес- и фитнес-центров Харькова.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.

В поступавших сообщениях с одинаковой периодичностью указывалось о закладке взрывчатки по адресам:

Киевский район, ул. Академика Проскуры, 1, бизнес-центр «TelesensVentures», в 09.30; 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.

Киевский район, ул. Алчевских, 31 бизнес-центр «Авалон», в 09.30; 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.

Киевский район, ул. Свободы, 7/9, бизнес-центр «Parallel'50», в 09.30; 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.

Основянский район, ул. Б. Хмельницкого, 24, бизнес-центр «Протон», в 09.30; 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.

Немышлянский район, пр. Московский, 142, бизнес-центр «City Hall», в 09.30; 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.

Московский район, ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46, интернет-магазин компьютерной техники «Сервер», в 09.30; 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.

Слободской район, ул. Московский, 94, интернет-магазин «S-Tell», в 09.30; 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.

Шевченковский район, проспект Победы, 58а, интернет-магазин «S-Tell», в 09.30; 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.

Слободской район, Гимназическая набережная, 12 торгово-сервисный центр «АВС», в 09.30; 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.

Московский район, Героев труда, 20/321, магазин компьютеров «ХЕЛП», в 09.30, 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.

Киевский район, ул. Сумская, 10, Аве Плаза, в 09.30, 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.

Шевченковский район, ул. Сумская, 85, фитнес-клуб «Тетра», в 09.30, 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.

Слободской район, пр-кт Московский, 86а, фитнес-клуб «Стимул», в 09.30, 12.50, 13.20, 18.30, 19.20.

Шевченковский район, ул. О.Яроша, 14 фитнес-клуб «Унифект», в 09.30, 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.

Индустриальный район, пр-кт Александровский, 114, фитнес-клуб «Форма-Т», в 09.30, 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.

На места расположения объектов выезжали следственно - оперативные группы полиции, специалисты-кинологи и взрывотехники.

Во время проверки из зданий эвакуировали посетителей и персонал.

Правоохранители обследовали помещения и прилегающую территорию.

Как сообщается в сводке, никакой взрывчатки и взрывных устройств не обнаружили.

Обследование всех помещений и прилегающих территорий специалисты закончили в 22:30.