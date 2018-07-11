В Харькове очередной раз "минировали" бизнес-, фитнес-центры и магазины

11 июля 2018 г. 11:31
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10 июля в течение суток  дежурной смене службы спасателей поступали анонимные электронные сообщения о закладке взрывных устройств в помещениях торговых, бизнес-  и фитнес-центров Харькова.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.

В поступавших сообщениях с одинаковой периодичностью указывалось о закладке взрывчатки  по адресам:   

Киевский район, ул. Академика Проскуры, 1, бизнес-центр «TelesensVentures», в 09.30; 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.   

Киевский район, ул. Алчевских, 31 бизнес-центр «Авалон», в 09.30; 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.  

Киевский район, ул. Свободы, 7/9, бизнес-центр «Parallel'50», в 09.30; 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.   

Основянский район, ул. Б. Хмельницкого, 24, бизнес-центр «Протон», в 09.30; 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.  

Немышлянский  район, пр. Московский, 142, бизнес-центр «City Hall», в 09.30; 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.   

Московский район, ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46, интернет-магазин компьютерной техники «Сервер», в 09.30; 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.   

Слободской район, ул. Московский, 94, интернет-магазин «S-Tell», в 09.30; 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.   

Шевченковский район, проспект Победы, 58а, интернет-магазин «S-Tell», в 09.30; 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.   

Слободской район, Гимназическая набережная, 12 торгово-сервисный центр «АВС», в 09.30; 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.   

Московский район, Героев труда, 20/321, магазин компьютеров «ХЕЛП», в 09.30, 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.   

Киевский район, ул. Сумская, 10, Аве Плаза, в 09.30, 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.   

Шевченковский район, ул. Сумская, 85, фитнес-клуб «Тетра», в 09.30, 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.   

Слободской район, пр-кт Московский, 86а, фитнес-клуб «Стимул», в 09.30, 12.50, 13.20, 18.30, 19.20.   

Шевченковский район, ул. О.Яроша, 14 фитнес-клуб «Унифект», в 09.30, 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.

Индустриальный район, пр-кт Александровский, 114, фитнес-клуб «Форма-Т», в 09.30, 12.50, 13.20, 18.30, 20.20.

На места расположения объектов выезжали следственно - оперативные группы полиции,  специалисты-кинологи и взрывотехники.

Во время проверки из зданий эвакуировали посетителей и персонал.

Правоохранители обследовали помещения и прилегающую территорию.

Как сообщается в сводке, никакой взрывчатки и взрывных устройств не обнаружили.

Обследование всех помещений и прилегающих территорий специалисты закончили  в 22:30.

 

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