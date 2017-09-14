В Харькове одну из центральных улиц перекроют до октября

14 сентября 2017 г. 15:20
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Движение транспорта по ул. Олеся Гончара, на участках - от ул. Алчевских до ул. Чернышевской, и от ул. Мироносицкой до ул. Чернышевской - будет запрещено до 17:00 6 октября.

Ранее движение на участке от ул. Алчевских до ул. Чернышевской планировали открыть 13 сентября, а на участке от ул. Мироносицкой до ул. Чернышевской - 19 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, сроки открытия движения продлили в связи с увеличением объемов ремонтных работ на теплосетях.

Напомним, что объезд закрытых участков осуществляется по прилегающим улицам.
 

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