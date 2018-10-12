В Харькове около арт-клуба избили женщину

12 октября 2018 г. 11:35
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Инциденты произошли вчера вечером, 11 октября, около арт-клуба  Yellow Zeppelin.  Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

По данным силовиков, в полицию поступило два обращения от харьковчан. Так, в 21:34 16-летний парень сообщил, что неизвестные не выпускают его из здания на переулке Плетневском, 2. Чуть позже, около 23:50 в полицию поступило сообщение о том, что по тому же адресу неизвестные избили 30-летнюю женщину.

С закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами ее доставили в больницу. Состояние ее здоровья удовлетворительное.

Информация о событиях внесена в журнал единого учета. Сейчас решается вопрос о квалификации ЧП согласно Уголовному кодексу Украины.

Напомним, что вчера вечером в клубе  Yellow Zeppelin, который расположен на переулке Плетневском должен был состояться фестиваль Coming Out Fest, но представители национальных организаций сорвали мероприятие. Молодые люди не пускали гостей в клуб, при этом представители полиции никак не вмешивались в происходящее.

Завершилось все тем, что гости разошлись, так и не попав на мероприятие. 

 

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