В Харькове осудили хулигана, который пьяным "минировал завод

Мужчина сообщил о взрывчатке в мусорном баке возле завода, после чего выключил телефон.
Приговор злоумышленнику 30 июня принял Орджоникидзевский районный суд Харькова.
По данным суда, 28 марта 2017 года около 22:30 мужчина по мобильному телефону сделал ложное сообщение о заминировании мусорного бака возле проходной ГП "Завод "Электротяжмаш", что расположен на Московском проспекте. После звонка мужчина выключил телефон.
Во время досудебного расследования 30 марта 2017 года между обвиняемым и прокурором было заключено соглашение о признании виновности.
Суд утвердил соглашение и признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с испытательным сроком в один год.
На момент совершения преступления, по данным полиции, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.