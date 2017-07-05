В Харькове осудили хулигана, который пьяным "минировал завод

05 июля 2017 г. 16:09
Источник: Depo
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Мужчина сообщил о взрывчатке в мусорном баке возле завода, после чего выключил телефон.

Приговор злоумышленнику 30 июня принял Орджоникидзевский районный суд Харькова.

По данным суда, 28 марта 2017 года около 22:30 мужчина по мобильному телефону сделал ложное сообщение о заминировании мусорного бака возле проходной ГП "Завод "Электротяжмаш", что расположен на Московском проспекте. После звонка мужчина выключил телефон.

Во время досудебного расследования 30 марта 2017 года между обвиняемым и прокурором было заключено соглашение о признании виновности.

Суд утвердил соглашение и признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с испытательным сроком в один год.

На момент совершения преступления, по данным полиции, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
 

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