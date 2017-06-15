В Харькове осудили мужчину, который с электрошокером напал на прохожего

По требованию прокуратуры Московский районный суд. Харькова признал виновным 25-летнего харьковчанина в разбойном нападении, совмещенном с насилием (ч. 1 ст. 187 УК Украины). Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры №4 Владимира Куприянова, мужчина осужден к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В декабре 2016 года ранее неоднократно судимый за корыстные преступления харьковчанин совершил разбойное нападение на прохожего. Разбойник ударил 42-летнего мужчину электрошокером в шею, когда тот вышел из метро на ст. «Героев труда». Однако от электрического разряда пострадавшего спас воротник куртки. Между мужчинами завязалась драка. Разбойник выхватил из рук своей жертвы сумку и попытался убежать, однако его задержали сотрудники частной охранной фирмы.

На данный момент осужденный находится под стражей, но приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

