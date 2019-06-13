В Харькове осудили рецидивиста, который обворовывал пассажиров метро

13 июня 2019 г. 8:30
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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, приговором Московского районного суда 30-летнего мужчину признали виновным в совершении серии краж.

Прокуратура доказала в суде, что в течение 2016-2017 годов мужчина совершил 43 эпизода краж. «Промышлял» вор преимущественно у выходов из метро «Студенческая» и «Героев труда» или в подземных переходах этих же станций. Реже - на улицах города или в другом общественном транспорте. 

Рецидивист ловко вытаскивал из карманов у пассажиров мобильные телефоны. За один день он мог похитить 3-4 гаджета, а чуть больше чем за год завладел телефонами на сумму более 200 тысяч гривен.

Мужчину разоблачили во время очередной попытки кражи в метрополитене.

Его приговорили к 4 годам и 9 месяцам лишения свободы. Приговор суда не вступил в силу, идет время на апелляционное обжалование.

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