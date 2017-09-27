В Харькове от побоев и истощения умер 3-летний мальчик

27 сентября 2017 г. 11:50
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Накануне вечером в больницу скорой неотложной медицинской помощи доставили 3-летнего мальчика, жителя Новобаварского района, в состоянии крайне тяжелого физического истощения. Сегодня утром ребенок умер в больнице. 

При обследовании медики обнаружили многочисленные следы избиения ребенка - переломыребер, которые уже начали срастаться, и другие телесные повреждения.

Прокуратура Харьковской области квалифицирует факт смерти 3-летнего мальчика сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ст. 166, ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Как сообщил руководитель Харьковской местной прокуратуры №2 Александр Фильчаков, "скорую" вызывала знакомая 26-летней матери, которая зашла  в гости и увидела, что малыш находится в очень тяжелом состоянии. И уже из дома женщина позвонила в "скорую".

По предварительной информации, семья мальчика характеризуется как неблагополучная. 30-летний отец ребенка ранее судимый. В семье также воспитывается 6-летний мальчик. Сейчасего забрали из семьи и также отправили в больницу для обследования.

В настоящее время полиция и прокуратура проверяют информацию о фактах насилия в семье. Кроме того, отдельным предметом исследования в уголовном производстве будет роль должностных лиц и работников социальной службы в судьбе этой семьи.

Максимальная санкция статей, по которым сейчас проводится досудебное расследование, предусматривает 10 лет лишения свободы.

 

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