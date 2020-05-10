В Харькове от самоубийства спасли мужчину, который хотел прыгнуть с моста на Полтавском Шляхе (видео)

В Харькове сегодня утром, 10 мая, правоохранители предотвратили попытку самоубийства.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, с железнодорожного моста на Полтавском Шляхе пытался спрыгнуть неизвестный мужчина.

«Только что с железнодорожного моста на Полтавском Шляхе пытался спрыгнуть неизвестный мужчина. К счастью его заметили полицейские, которые в последствии и вытянули бедолагу», - написали очевидцы.

Как отмечается, что послужило причиной такого поступка - неизвестно.

Также было опубликовано видео с места происшествия.

Подробности инцидента уточняются.