В Харькове от самоубийства спасли мужчину, который хотел прыгнуть с моста на Полтавском Шляхе (видео)

10 мая 2020 г. 13:10

В Харькове сегодня утром, 10 мая, правоохранители предотвратили попытку самоубийства.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, с железнодорожного моста на Полтавском Шляхе пытался спрыгнуть неизвестный мужчина.

«Только что с железнодорожного моста на Полтавском Шляхе пытался спрыгнуть неизвестный мужчина. К счастью его заметили полицейские, которые в последствии и вытянули бедолагу», - написали очевидцы.

Как отмечается, что послужило причиной такого поступка - неизвестно.

Также было опубликовано видео с места происшествия.

Подробности инцидента уточняются.

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