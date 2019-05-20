В Харькове от взрыва гранаты погибли двое мужчин, третий - в больнице: подробности

Граната РГД-5, которая разорвалась вблизи улицы Двинской, унесла несколько жизней. Это произошло в выходные - в ночь на воскресенье. Местные жители услышали хлопок от взрыва, однако долго не могли понять его причину.

Татьяна Анишкина, местная жительница

Взрыв произошел где-то около 11.30 ночи, услышали, от этого проснулись. С дочкой вышли во двор с фонариками, думали - может, газ рванул, всё как во дворе ж, всё произошло. С фонариком прошли по двору - ничего, тишина, и собака наша не гавкала даже. Обычно собака разрывается, а то - нет.

Что именно произошло, женщины узнали только тогда, когда через несколько часов в их двери постучала полиция. В результате взрыва двое мужчин 36 и 38 лет погибли на месте. Третий, 35-летний мужчина, получил многочисленные осколочные ранения и пытался спастись.

Михаил Топчий, местный житель

Один добежал где-то здесь – там видно, еще кровь осталась. Было здесь много техники, спецтехника, взрывники, саперы, пожарные, много полиции было.

Михаил Владимирович рассказывает, что именно к его дому смог добежать раненый. Сейчас здесь - только пятна крови и цветы в знак траура. Все трое - и погибшие, и пострадавший, говорит мужчина, будто бы жили неподалеку. А один из них не так давно вернулся из зоны боевых действий на востоке Украины.

Вот здесь рвануло? – Да, два, вот это два человека здесь - трупа, так сказать. Тела забрали, говорят, что обувь их тут осталась, что-то такое. – Это их вещи? – Та не, это мусор уже кто-то выбросил. Вот, цветочки уже кто-то положил.

Елена Баранник, начальник отдела коммуникации Нацполиции в Харьк. обл.

На сьогодні його життю нічого не загрожує. Лікарі оцінюють його стан здоров’я як задовільний. Слідчим Основ’янського відділу поліції вже вдалося поспілкуватися з постраждалим. У нього вже є статус, він у якості свідка допитаний з приводу цієї події.

Дело открыли по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.