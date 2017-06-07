В Харькове парень ввел себе смерьельную иньекцию обезбаливающего после ссоры с любимой

07 июня 2017 г. 12:21
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Инцилент произошел 6 июня, в 19:37 от медиков.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, 26-летний мужчина поссорился с сожительницей, зашел в ванную комнату и ввел себе 11 ампул лидокаина. После чего подошел к жене и попрощался с ней. Когда она поняла, в чем дело, вызвала "скорую". Спасти молодого человека медикам не удалось.

Мужчина неоднократно высказывал намерения свести счеты с жизнью.

Сейчас сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия для установления обстоятельств происшествия.

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