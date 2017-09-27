В Харькове парень выпрыгнул из окна

27 сентября 2017 г. 12:54
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26-летний погибший при жизни имел неврологическое заболевание и страдал эпилептическими припадками.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, 26 сентября в 22:20 возле дома на улице Валентиновской бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть жителя Харькова.

По предварительным данным, он выпрыгнул из окна собственной квартиры, расположенной на 9-м этаже.

Факт события зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 115 с пометкой «самоубийство». Проверка обстоятельств продолжается.
 

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