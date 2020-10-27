В Харькове при задержании пьяного пассажира такси пострадал полицейский (видео)

В Харькове сегодня ночью трое пьяных мужчин угрожали водителю такси физической расправой и требовали возить их по городу.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По их словам, чтобы привлечь внимание очевидцев и правоохранителей, таксист стал нарушать правила дорожного движения.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, около 01:40 27 октября экипаж патрульной полиции увидел Ford, который проехал на красный сигнал светофора.

На улице Клочковской 36-летний мужчина повредил полицейскую машину «Toyota Prius».

Когда автомобиль был остановлен патрульными, из него выбежал 57-летний водитель и рассказал, что пассажиры угрожают ему физической расправой.

Затем из автомобиля вышли трое неизвестных с явными признаками алкогольного опьянения. Они начали оскорблять сотрудников полиции нецензурной бранью. Один из мужчин стал цепляться за форменную одежду полицейского.

После чего правонарушитель ударил служебную машину и начал убегать. Во время его задержания пострадал один из полицейских. С травмой руки он обратился в больницу.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.