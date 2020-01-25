В Харькове патрульные спасли девушку, которая хотела прыгнуть с моста.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, сегодня ночью патрульные получили сообщение о том, что на мосту на улице Полтавский Шлях девушка пытается совершить самоубийство.

Полицейские, прибывшие на место, на мосту обнаружили девушку, которая выражала намерения прыгнуть.

Патрульные начали вести с ней переговоры.

Далее, путем согласованных действий полицейские сняли девушку с моста и передали сотрудникам специальной бригады скорой медицинской помощи.