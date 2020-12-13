В Харькове патрульные спасли мужчину от самоубийства (видео)

В Слободском районе Харькова патрульные спасли мужчину от самоубийства.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, вечером 12 декабря патрульные получили вызов о мужчине, который угрожает выпрыгнуть из окна 3 этажа.

За считанные минуты патрульные прибыли по указанному адресу, где увидели мужчину, который сидел на подоконнике и держал в руках кусок битого стекла.

Мужчина никого к себе не подпускал и угрожал покончить с собой.

Инспекторы пытались успокоить мужчину.

В момент, когда он отвлекся, полицейские схватили его за руки и перетянули в безопасное место.

В дальнейшем спасенного мужчину передали сотрудникам скорой медицинской помощи.