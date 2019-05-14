В Харькове патрульные вырвали заправочный пистолет и сбежали: проводится расследование

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, они проводят служебное расследование действий своих сотрудников, которые вырвали заправочный пистолет на АЗС.

Так, в интернете появилась видеозапись, на которой видно, что патрульные заправили машину и двинулись с места. В результате из колонки был вырван заправочный пистолет.

По данным паблика Police Control Ukraine, патрульные полицейские не заплатили заправке за ущерб и скрылись. Сотрудники станции вызвали второй экипаж патрульных, которые разыскали коллег и заставили оплатить поломку.