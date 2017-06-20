В Харькове пенсионер пытался убить свою жену

19 июня в 19:00 соседка потерпевшей сообщила, что ее сосед ранил свою жену ножом. Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковщины.

По их сведениям, 71-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес колото-резаное ранение в грудь своей жене и ушел из дома. Женщине была оказана медицинская помощь, на данный момент она находится в больнице.

Подозреваемый был задержан сразу же. Он находился недалеко от дома.

С места происшествия изъято вещественное доказательство - нож.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и содержится в изоляторе временного содержания.

