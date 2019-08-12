В Харькове пенсионерка скончалась от удара током возле дверей собственной квартиры

Около девяти часов утра на горячую линию скорой поступил звонок: в доме номер пять по улице Старошишковской пожилую женщину ударило током.

Врачи скорой помощи говорят: приехали за несколько минут, но их помощь уже была не нужна - пострадавшая скончалась мгновенно, поэтому они только вызвали полицию.

Соседи рассказывают, что погибшей был шестьдесят один год.

Лидия, соседка

В щиток полезла или держалась за ручку или за щиток...Её увезли, маму увезли в больницу, а её увезли в морг

Соседи говорят, что до этого никто в подъезде не замечал ни оголенных проводов, ни проблем с электрощитками.

Однако мужчина, назвавшийся электриком ЖЭКа, не на камеру рассказал, что из квартиры погибшей жалобы все-таки поступали. Она жаловалась, что ее соседу во время установки новых дверей неправильно подключили звонок. Поэтому когда ручки дверей соседних квартир касались друг друга, людей било током. Поэтому когда пенсионерка вышла босиком, и, ухватившись за дверную ручку, взялась за щиток, то получила смертельный удар током.

Честно говорю, я ей всё чинил и электрику делал, поэтому не знаю

На данный момент полиция говорит, что все материалы этого дела проверяют.

В отделении местного Жилкомсервиса говорят лишь, что электрик, который обслуживает этот дом, с сегодняшнего дня в отпуске.