В Харькове пенсионерка упала в шахту лифта

05 декабря 2017 г. 15:27

Информация о том, что в доме на улице Людмилы Гурченко жительница подъезда упала со 2-го этажа в шахту лифта, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 4 декабря около 13:20.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области,  когда 83-летняя пенсионерка вызвала лифт, дверь открылась, но кабина прошла площадку и остановилась на другом этаже. В результате падения в пустую шахту харьковчанка получила телесные повреждения и была доставлена ​​в медицинское учреждение.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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