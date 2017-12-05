В Харькове пенсионерка упала в шахту лифта

Информация о том, что в доме на улице Людмилы Гурченко жительница подъезда упала со 2-го этажа в шахту лифта, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 4 декабря около 13:20.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, когда 83-летняя пенсионерка вызвала лифт, дверь открылась, но кабина прошла площадку и остановилась на другом этаже. В результате падения в пустую шахту харьковчанка получила телесные повреждения и была доставлена ​​в медицинское учреждение.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.