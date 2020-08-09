В Харькове под пешеходным мостом нашли артиллерийский снаряд

09 августа 2020 г. 11:35
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В Шевченковском районе Харькова под пешеходным мостом у реки нашли артиллерийский снаряд.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об обнаружении боеприпаса на 2-м Дорошенковском въезде поступила полиции 8 августа в 11:10. 

Взрывоопасный предмет обнаружил 32-летний прохожий.

На месте происшествия выезжала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления полиции и сотрудники ГСЧС.

Они вывезли боеприпас на полигон и обезвредили его с помощью закладного заряда. Информация внесена в Единый реестр учета Шевченковского отдела полиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток 8 августа спасатели выявили 39 боеприпасов времен Второй мировой войны в Харьковском и Изюмском районах области.

Среди них были 34 минометных мины и 5 артснарядов разного калибра.

Все боеприпасы специалисты обезвредили на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов.

 

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