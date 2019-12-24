В Харькове подрались руководители коммунальных предприятий

Органы прокуратуры сообщили о подозрении одному из руководителей коммунального предприятия, который незаконно завладел транспортным средством, совершив насилие (ч. 1 ст. 289 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, досудебным расследованием установлено, что 12 декабря в Харькове руководители структурных подразделений «Харьковводоканала» и «Жилкомсервиса» отдыхали вместе со своими подчиненными, употребляя алкогольные напитки.

Между руководителями вышеуказанных учреждений произошла ссора, которая переросла в драку.

Начальник подразделения «Харьковводоканала» вместе с друзьями вместе избили руководителя «Жилкомсервиса».

Физически преодолев противника и воспользовавшись тем, что тот не может оказать сопротивление, руководитель водоканала забрал ключи от его автомобиля и поехал на нем за пределы Харькова.

На следующий день злоумышленник осознал, что он натворил и решил вернуть автомобиль владельцу.

Потерпевший и его обидчик договорились о времени и месте встречи, чтобы вернуть авто и обсудить сложившуюся ситуацию, но на месте их ждали работники полиции, которые по факту этих событий уже разыскивали данное лицо.

В багажнике автомобиля находилось огнестрельное оружие, которое на законных основаниях принадлежит руководителю структурного подразделения «Жилкомсервиса».

13 декабря правонарушителю сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 289 УК Украины.

Огнестрельное оружие изъято для проведения экспертных исследований, после чего местной прокуратурой будет дана оценка факту незаконного завладения им подозреваемым лицом.

Досудебное расследование продолжается.