 

В Харькове подросток попал под колеса автомобиля

16 сентября 2019 г. 15:44
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14-летний подросток с ушибами и переломами доставлен в больницу.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 16 сентября, в 12:50 по улице Грозненской.

По предварительным данным, 67-летний водитель за рулем «АЗЛК-2138» наехал на подростка, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

Информация зарегистрирована в Основянском отделе полиции.

В данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

 

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