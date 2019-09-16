В Харькове подросток попал под колеса автомобиля

14-летний подросток с ушибами и переломами доставлен в больницу.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 16 сентября, в 12:50 по улице Грозненской.

По предварительным данным, 67-летний водитель за рулем «АЗЛК-2138» наехал на подростка, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте.