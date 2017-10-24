В Харькове поэт выпал из окна

24 октября 2017 г. 10:48
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Поэт Артем Полежака 23 сентября попал в больницу  с травмой головы, после падения со второго этажа.

Об этом на его странице в Facebook сообщают знакомые Полежаки.

«После в поездки в АТО, а потом к родителям в село, Артем не отдохнул, как следует, — присел перекурить на подоконник и то ли подскользнулся, то ли задремал — выпал из окна. Трезвый. Скорую кто-то вызвал только через несколько часов, когда посветлело», - сказано в сообщении.

Сейчас состояние пострадавшего стабильное, он пришел в сознание.

 

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