В Харькове поэт выпал из окна

Поэт Артем Полежака 23 сентября попал в больницу с травмой головы, после падения со второго этажа.

Об этом на его странице в Facebook сообщают знакомые Полежаки.

«После в поездки в АТО, а потом к родителям в село, Артем не отдохнул, как следует, — присел перекурить на подоконник и то ли подскользнулся, то ли задремал — выпал из окна. Трезвый. Скорую кто-то вызвал только через несколько часов, когда посветлело», - сказано в сообщении.

Сейчас состояние пострадавшего стабильное, он пришел в сознание.